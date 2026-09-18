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Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы купить с доставкой в Москве
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Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы

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Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 1
Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 2
Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 3
Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 4
Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 5
Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 1
  • Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 2
  • Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 3
  • Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 4
  • Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 5
  • Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218926
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Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Размеры в упаковке, см
44х34х23
Вес, кг.
6.7

Описание товара Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы

Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы

Отзывы о товаре Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы




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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Описание
Швейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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