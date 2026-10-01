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Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок купить с доставкой в Москве
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Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок

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Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 1
Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 2
Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 3
Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 4
Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 5
Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 6
Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 7
Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 1
  • Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 2
  • Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 3
  • Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 4
  • Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 5
  • Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 6
  • Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 7
  • Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620518
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок
11 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.55х0.33
Вес, кг.
6.1

Описание товара Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок

Основные характеристики Управление электромеханическое Тип челнока качающийся Количество швейных операций 15 Потребляемая мощность 85 Вт Выполнение петли полуавтомат Дополнительные швейные операции обметочная строчка, потайная строчка, эластичная потайная строчка, эластичная строчка Максимальная длина стежка 4 мм Максимальная ширина строчки 5 мм Лапки в комплекте для вшивания молнии, для подрубки, для пришивания пуговиц Особенности конструкции отсек для аксессуаров, подсветка, рукавная платформа Дополнительные функции кнопка реверса, регулировка давления лапки на ткань Дополнительные характеристики Подробная комплектация машина, лапка универсальная (зиг-заг) - установлена лапка для выметывания полуавтоматической петли, лапка для потайного шва, лапка для вшивания молнии (односторонняя), шпули прозрачные (3 шт.), вспарыватель, инструкция, педаль Размеры и вес Вес 6.9 кг

Отзывы о товаре Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Описание
Основные характеристики Управление электромеханическое Тип челнока качающийся Количество швейных операций 15 Потребляемая мощность 85 Вт Выполнение петли полуавтомат Дополнительные швейные операции обметочная строчка, потайная строчка, эластичная потайная строчка, эластичная строчка Максимальная длина стежка 4 мм Максимальная ширина строчки 5 мм Лапки в комплекте для вшивания молнии, для подрубки, для пришивания пуговиц Особенности конструкции отсек для аксессуаров, подсветка, рукавная платформа Дополнительные функции кнопка реверса, регулировка давления лапки на ткань Дополнительные характеристики Подробная комплектация машина, лапка универсальная (зиг-заг) - установлена лапка для выметывания полуавтоматической петли, лапка для потайного шва, лапка для вшивания молнии (односторонняя), шпули прозрачные (3 шт.), вспарыватель, инструкция, педаль Размеры и вес Вес 6.9 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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