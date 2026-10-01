Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок
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Характеристики
Описание товара Швейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок
Основные характеристики Управление электромеханическое Тип челнока качающийся Количество швейных операций 15 Потребляемая мощность 85 Вт Выполнение петли полуавтомат Дополнительные швейные операции обметочная строчка, потайная строчка, эластичная потайная строчка, эластичная строчка Максимальная длина стежка 4 мм Максимальная ширина строчки 5 мм Лапки в комплекте для вшивания молнии, для подрубки, для пришивания пуговиц Особенности конструкции отсек для аксессуаров, подсветка, рукавная платформа Дополнительные функции кнопка реверса, регулировка давления лапки на ткань Дополнительные характеристики Подробная комплектация машина, лапка универсальная (зиг-заг) - установлена лапка для выметывания полуавтоматической петли, лапка для потайного шва, лапка для вшивания молнии (односторонняя), шпули прозрачные (3 шт.), вспарыватель, инструкция, педаль Размеры и вес Вес 6.9 кг
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