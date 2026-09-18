Швейная машина Janome My Style 100 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218917
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Выполнение петель
полуавтоматическое
Количество строчек
13
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Подтип
электромеханическая
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
горизонтальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х37х25
Вес, кг.
6.6
Описание товара Швейная машина Janome My Style 100 белый
Швейная машина Janome My Style 100 белый
Смотрите также: с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
Выполнение петель
полуавтоматическое
Количество строчек
13
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Подтип
электромеханическая
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
горизонтальный
Страна производитель
Китай
Швейная машина Janome My Style 100 белый
Смотрите также: с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
Смотрите также: с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
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