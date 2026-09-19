Швейная машина Janome JQ 2515S белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412218
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х19
Вес, кг.
6.5
Описание товара Швейная машина Janome JQ 2515S белый
Швейная машина Janome JQ 2515S надежна и проста в обслуживании. Устройство способно выполнять петли для пуговиц в полуавтоматическом режиме. Максимальная длина стежка достигает 4 мм, а ширина может быть до 5 мм. Наличие рукавной платформы у швейной машины JANOME JQ 2515S делает процесс подшивания рукавов, штанин и манжет невероятно простым и удобным. В зависимости от плотности применяемой ткани вы сможете изменять длину строчки.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Швейная машина Janome JQ 2515S надежна и проста в обслуживании. Устройство способно выполнять петли для пуговиц в полуавтоматическом режиме. Максимальная длина стежка достигает 4 мм, а ширина может быть до 5 мм. Наличие рукавной платформы у швейной машины JANOME JQ 2515S делает процесс подшивания рукавов, штанин и манжет невероятно простым и удобным. В зависимости от плотности применяемой ткани вы сможете изменять длину строчки.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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