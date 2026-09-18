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Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995

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Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 1
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 2
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 3
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 4
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 5
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 6
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 7
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 8
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 9
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 10
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 1
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 2
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 3
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 4
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 5
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 6
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 7
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 8
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 9
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 10
  • Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275984
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
4.03

Описание товара Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995

Состав набора: диэлектрические пассатижи 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрическая отвертка: шлиц 4х100, диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5х100, диэлектрическая отвертка: PH1x100, диэлектрическая отвертка: PH2x100, отвертка-индикатор: 110-250 В.



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Отзывы о товаре Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Состав набора: диэлектрические пассатижи 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрическая отвертка: шлиц 4х100, диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5х100, диэлектрическая отвертка: PH1x100, диэлектрическая отвертка: PH2x100, отвертка-индикатор: 110-250 В.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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