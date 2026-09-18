Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 275984
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
4.03
Описание товара Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995
Состав набора: диэлектрические пассатижи 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрическая отвертка: шлиц 4х100, диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5х100, диэлектрическая отвертка: PH1x100, диэлектрическая отвертка: PH2x100, отвертка-индикатор: 110-250 В.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 730 руб.433 руб. в СплитНабор укороченных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 5 шт, 8 - 14 м...
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитНабор инструментов Stayer Professional 25135-H39
-
В наличииЦена 1 800 руб.450 руб. в СплитНабор удлиненных торцовых головок Stayer RSS 27756-H10, 10 предм...
-
В наличииЦена 1 830 руб.458 руб. в СплитНабор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, холодный штам...
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитНабор диэлектрического инструмента, 4 предмета Matrix (16907)
-
В наличииЦена 1 860 руб.465 руб. в СплитНабор зубил и кернеров в пластиковом держателе Stayer Hercules 2...
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитНабор ключей рожковых 12шт. (6-32мм), CrV, Elliptical, зерк. хро...
-
В наличииЦена 1 940 руб. 2 250 руб.485 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool 25556-H43 (43 предмета)
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, S2, 9 шт., удлиненные с ...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитНабор инструментов бытовой, 12 предметов Matrix (13562)
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитНабор торцовых головок Stayer RSS 27752-H21, 21 предмет, 21M, 3/...
-
В наличииЦена 2 040 руб. 3 750 руб.510 руб. в СплитНабор головок Stayer 27750-H12 (12 предметов)
Состав набора: диэлектрические пассатижи 180 мм, диэлектрические бокорезы 160 мм, диэлектрическая отвертка: шлиц 4х100, диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5х100, диэлектрическая отвертка: PH1x100, диэлектрическая отвертка: PH2x100, отвертка-индикатор: 110-250 В.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов КВТ НИИ-09 63995