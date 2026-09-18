Мультитул Sparta 17610
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Характеристики
Описание товара Мультитул Sparta 17610
Слесарный молоток Matrix 10320 с квадратным бойком весом 300 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой используется для работ по металлу, а также для забивания гвоздей и дюбелей. Оптимален для выполнения большого объема работ с мелким крепежом, облегчает действия в труднодоступных местах. Молоток пригодится во время строительства и ремонта, для сборки мебели, будет полезен и в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Прочность — отфрезерованная и отшлифованная головка изготовлена из стали 45 методом ковки.
- Износостойкость — твердость рабочих частей составляет 40-45 HRC, поэтому инструмент выдерживает длительное использование.
- Коррозионная стойкость — головка покрыта защитным лакокрасочным составом.
- Надежная конструкция — головка закреплена на рукоятке при помощи эпоксидной смолы.
- Возможность работы в сложных условиях — рукоятка из фибергласа не боится воздействий агрессивной среды: растворителей, бензина, масла и т. д.
- Комфортная работа — легкая фибергласовая рукоятка с прорезиненной поверхностью поглощает колебания от ударов и не выскальзывает из ладони.
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Слесарный молоток Matrix 10320 с квадратным бойком весом 300 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой используется для работ по металлу, а также для забивания гвоздей и дюбелей. Оптимален для выполнения большого объема работ с мелким крепежом, облегчает действия в труднодоступных местах. Молоток пригодится во время строительства и ремонта, для сборки мебели, будет полезен и в домашнем хозяйстве.
Преимущества
- Прочность — отфрезерованная и отшлифованная головка изготовлена из стали 45 методом ковки.
- Износостойкость — твердость рабочих частей составляет 40-45 HRC, поэтому инструмент выдерживает длительное использование.
- Коррозионная стойкость — головка покрыта защитным лакокрасочным составом.
- Надежная конструкция — головка закреплена на рукоятке при помощи эпоксидной смолы.
- Возможность работы в сложных условиях — рукоятка из фибергласа не боится воздействий агрессивной среды: растворителей, бензина, масла и т. д.
- Комфортная работа — легкая фибергласовая рукоятка с прорезиненной поверхностью поглощает колебания от ударов и не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
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