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Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) купить с доставкой в Москве
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Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233)

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Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 1
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 2
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 3
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 4
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 5
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 6
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 7
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 8
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 9
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 10
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 11
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 12
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 13
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 14
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 15
Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос
Тип выключателя
автоматический
Мощность
900
Качество воды
чистая
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 1
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 2
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 3
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 4
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 5
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 6
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 7
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 8
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 9
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 10
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 11
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 12
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 13
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 14
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 15
  • Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 274332
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос
Тип выключателя
автоматический
Мощность
900
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Ширина, см
24
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
7.97

Описание товара Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233)

Погружной насос высокого давления Denzel PH-900 97233 мощностью 900 Вт и производительностью 5500 л/ч обеспечивает напор до 30 м и используется для подъема чистой воды из колодцев, резервуаров и водоемов с глубины до 7 м. Скорости работы до 91 л/мин достаточно для организации системы орошения и водоснабжения в частном доме с несколькими точками разбора воды. Высота напора до 30 м позволяет использовать насос в местах, где источник воды находится далеко, или для повышения давления в водопроводной системе.

Преимущества

  • Надежность — корпус из нержавеющей стали, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика и медная обмотка двигателя рассчитаны на длительное использование.
  • Автономная работа — конструкцией предусмотрен поплавковый выключатель, обеспечивающий защиту от сухого хода.
  • Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
  • Безопасность — сетевой кабель с проводом заземления предохраняет пользователя от поражения электрическим током.
  • Герметичность — насосу присвоена степень защиты IPX8, а значит, внутренние компоненты надежно защищены от попадания воды.
  • Быстрая подготовка к работе — достаточно прикрепить трос к ручке и опустить насос в колодец вертикально до полного погружения в воду.
  • Компактность — устройство удобно для использования в узких колодцах.
  • Длина кабеля 10 м — насос можно погружать даже в глубокие резервуары и колодцы.
  • Удобная транспортировка и погружение — устройство весит 8 кг и снабжено удобной ручкой.
  • Гарантия 3 года — высококачественное исполнение подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Насос колодезный Denzel PH900 97233 (97233)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос
Тип выключателя
автоматический
Мощность
900
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Ширина, см
24
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание

Погружной насос высокого давления Denzel PH-900 97233 мощностью 900 Вт и производительностью 5500 л/ч обеспечивает напор до 30 м и используется для подъема чистой воды из колодцев, резервуаров и водоемов с глубины до 7 м. Скорости работы до 91 л/мин достаточно для организации системы орошения и водоснабжения в частном доме с несколькими точками разбора воды. Высота напора до 30 м позволяет использовать насос в местах, где источник воды находится далеко, или для повышения давления в водопроводной системе.

Преимущества

  • Надежность — корпус из нержавеющей стали, торцевое уплотнение из карбида кремния, импеллеры из стеклонаполненного пластика и медная обмотка двигателя рассчитаны на длительное использование.
  • Автономная работа — конструкцией предусмотрен поплавковый выключатель, обеспечивающий защиту от сухого хода.
  • Термозащита — двигатель автоматически отключается при перегреве, что предотвращает его поломку.
  • Безопасность — сетевой кабель с проводом заземления предохраняет пользователя от поражения электрическим током.
  • Герметичность — насосу присвоена степень защиты IPX8, а значит, внутренние компоненты надежно защищены от попадания воды.
  • Быстрая подготовка к работе — достаточно прикрепить трос к ручке и опустить насос в колодец вертикально до полного погружения в воду.
  • Компактность — устройство удобно для использования в узких колодцах.
  • Длина кабеля 10 м — насос можно погружать даже в глубокие резервуары и колодцы.
  • Удобная транспортировка и погружение — устройство весит 8 кг и снабжено удобной ручкой.
  • Гарантия 3 года — высококачественное исполнение подтверждено производителем.
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Отзывы


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