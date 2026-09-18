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Гайковерт Makita DTW181Z купить с доставкой в Москве
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Гайковерт Makita DTW181Z

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Гайковерт Makita DTW181Z - фото 1
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 2
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 3
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 4
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 5
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 6
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 7
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 8
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 9
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 10
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 11
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 12
Гайковерт Makita DTW181Z - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 1
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 2
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 3
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 4
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 5
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 6
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 7
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 8
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 9
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 10
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 11
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 12
  • Гайковерт Makita DTW181Z - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273771
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
21х17х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Гайковерт Makita DTW181Z

Аккумуляторный гайковерт Makita DTW181Z предназначен для закручивания крепежных элементов. Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, обеспечивает высокую производительность и служит долго. Функция реверса позволяет легко выкручивать сверла из материала.



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Отзывы о товаре Гайковерт Makita DTW181Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW181Z предназначен для закручивания крепежных элементов. Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, обеспечивает высокую производительность и служит долго. Функция реверса позволяет легко выкручивать сверла из материала.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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