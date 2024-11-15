Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273387
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автоматическая разморозка, автоматическое приготовление, блокировка от детей
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х37х29
Вес, кг.
4.7
Описание товара Микроволновая печь Midea AM820CUK-W
Компактная микроволновая печь Midea AM820CUK-W легко поместится на небольшой кухне. В ней можно готовить и разогревать еду, а также размораживать продукты и полуфабрикаты. Хотите сэкономить время и заняться другими делами, не отвлекаясь на решение кулинарных задач? Не доверяете своим поварским талантам? Выберите одну из 8 программ, положите в камеру необходимые ингредиенты, подождите – и получите вкусную пищу. Кнопки, поворотный регулятор и дисплей, размещённые на фронтальной панели, дают возможность устанавливать необходимые настройки и контролировать процесс приготовления. На внутренние стенки нанесено покрытие из эмали. Оно гладкое и устойчивое к высоким температурам, с него легко удаляются жир и прочие загрязнения.
автоматическая разморозка, автоматическое приготовление, блокировка от детей
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
белый
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Развернуть
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная микроволновая печь Midea AM820CUK-W легко поместится на небольшой кухне. В ней можно готовить и разогревать еду, а также размораживать продукты и полуфабрикаты. Хотите сэкономить время и заняться другими делами, не отвлекаясь на решение кулинарных задач? Не доверяете своим поварским талантам? Выберите одну из 8 программ, положите в камеру необходимые ингредиенты, подождите – и получите вкусную пищу. Кнопки, поворотный регулятор и дисплей, размещённые на фронтальной панели, дают возможность устанавливать необходимые настройки и контролировать процесс приготовления. На внутренние стенки нанесено покрытие из эмали. Оно гладкое и устойчивое к высоким температурам, с него легко удаляются жир и прочие загрязнения.
Комментарий:
отличная микроволновка. сами пользуемся такой уже почти два года. взяли вторую родителям в замен старой. проста в управлении. со своей задачей справляется на отлично
Микроволновая печь Midea AM820CUK-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроволновая печь Midea AM820CUK-W
Достоинства:
Комментарий:
отличная микроволновка. сами пользуемся такой уже почти два года. взяли вторую родителям в замен старой. проста в управлении. со своей задачей справляется на отлично