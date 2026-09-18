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Пылесос Vitek VT-8132 купить с доставкой в Москве
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Пылесос Vitek VT-8132

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Пылесос Vitek VT-8132 - фото 1
Пылесос Vitek VT-8132 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола, документация
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0,8
Мощность всасывания, Вт
200
  • Пылесос Vitek VT-8132 - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-8132 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273298
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
зеленый, серый
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола, документация
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0,8
Регулятор мощности
нет
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания, Вт
200
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х34
Вес, кг.
2.54

Описание товара Пылесос Vitek VT-8132

Вертикальный пылесос VT-8132 cделает уборку квартиры легким и приятным занятием.  Модель предназначена для ежедневной уборки. Работает прибор от обычной розетки. Благодаря длинному (5 м) сетевому шнуру вы сможете добраться до любого места в комнате. Оптимальная мощность мотора (1000 Вт) и всасывания (200 Вт) поможет снизить потребление электроэнергии, сохранив ваш бюджет. Пыль, грязь и другой мусор скапливаются в прозрачном пластиковом пылесборнике, объем которого составляет 0,8 л. Модель имеет встроенную трехступенчатую систему фильтрации с HEPA-фильтром.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-8132




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
зеленый, серый
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола, документация
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0,8
Регулятор мощности
нет
Функции и особенности
вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания, Вт
200
Длина сетевого шнура
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный пылесос VT-8132 cделает уборку квартиры легким и приятным занятием.  Модель предназначена для ежедневной уборки. Работает прибор от обычной розетки. Благодаря длинному (5 м) сетевому шнуру вы сможете добраться до любого места в комнате. Оптимальная мощность мотора (1000 Вт) и всасывания (200 Вт) поможет снизить потребление электроэнергии, сохранив ваш бюджет. Пыль, грязь и другой мусор скапливаются в прозрачном пластиковом пылесборнике, объем которого составляет 0,8 л. Модель имеет встроенную трехступенчатую систему фильтрации с HEPA-фильтром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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