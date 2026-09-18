Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2100
Цвет
фиолетовый
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272438
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2100
Цвет
фиолетовый
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация; холодный обдув;
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х11
Вес, г.
900
Описание товара Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый
Технология TURBO TWIST. Новейший SUPER DC мотор. Новый тип мотора и инновационная разработка турбовинтовой крыльчатки вместе образуют тандем, позволяющий достичь мощность эквивалентной фену с профессиональным мотором. Турмалиновая ионизация. Профессиональный узкий концентратор. Мягкое прорезиненное покрытие корпуса SOFT TOUCH. Режим холодного обдува для закрепления укладки. 3 температурных режима. 2 скоростных режима. Съемная решетка воздухозаборных отверстий. Удобная петля для подвешивания.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2100
Цвет
фиолетовый
Комплектация
концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация; холодный обдув;
Страна производитель
Китай
Технология TURBO TWIST. Новейший SUPER DC мотор. Новый тип мотора и инновационная разработка турбовинтовой крыльчатки вместе образуют тандем, позволяющий достичь мощность эквивалентной фену с профессиональным мотором. Турмалиновая ионизация. Профессиональный узкий концентратор. Мягкое прорезиненное покрытие корпуса SOFT TOUCH. Режим холодного обдува для закрепления укладки. 3 температурных режима. 2 скоростных режима. Съемная решетка воздухозаборных отверстий. Удобная петля для подвешивания.
Фен Polaris PHD 2010Ti megapolis collection фиолетовый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2600 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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