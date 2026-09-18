Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603
Компактный и легкий в управлении снегоуборщик PATRIOT PS 603 LED – один из бестселлеров, прекрасно подходящих для очистки дорожек и придомовой территории от снега. Двухступенчатая система со стальным шнеком и регулируемым желобом способна переработать даже толстый слой наста или мокрого снега, а система XTS позволяет увеличить площадь уборки. Созданные для работы в зимних условиях колеса Winter Extreme с гусеничным протектором обеспечат высокую проходимость и маневренность. Управление вынесено на специальную панель, обеспечивающую быстрый доступ ко всем его элементам, а для работы в темное время суток установлена светодиодная фара.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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