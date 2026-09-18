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Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603

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Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 9
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 10
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 11
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип привода
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
40
Дальность выброса снега
1-10 м
Объём топливного бака, л
3
Число тактов работы бензинового двигателя
4-х тактный
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 10
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 11
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
38 560 руб.  56 365 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270731
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Высота, см
73
Мощность топливного двигателя
0
Объем топливного двигателя
212 куб. м
Родина бренда
США
Ширина, см
73
Тип привода
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
40
Регулировка положения снегозаборника
механическая, с панели управления
Дальность выброса снега
1-10 м
Объём топливного бака, л
3
Число тактов работы бензинового двигателя
4-х тактный
Задний ход
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
730х590х630
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
78

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603

Компактный и легкий в управлении снегоуборщик PATRIOT PS 603 LED – один из бестселлеров, прекрасно подходящих для очистки дорожек и придомовой территории от снега. Двухступенчатая система со стальным шнеком и регулируемым желобом способна переработать даже толстый слой наста или мокрого снега, а система XTS позволяет увеличить площадь уборки. Созданные для работы в зимних условиях колеса Winter Extreme с гусеничным протектором обеспечат высокую проходимость и маневренность. Управление вынесено на специальную панель, обеспечивающую быстрый доступ ко всем его элементам, а для работы в темное время суток установлена светодиодная фара.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Высота, см
73
Мощность топливного двигателя
0
Объем топливного двигателя
212 куб. м
Родина бренда
США
Ширина, см
73
Тип привода
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
56
Высота захвата, см
40
Развернуть
Регулировка положения снегозаборника
механическая, с панели управления
Дальность выброса снега
1-10 м
Объём топливного бака, л
3
Число тактов работы бензинового двигателя
4-х тактный
Задний ход
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
730х590х630
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и легкий в управлении снегоуборщик PATRIOT PS 603 LED – один из бестселлеров, прекрасно подходящих для очистки дорожек и придомовой территории от снега. Двухступенчатая система со стальным шнеком и регулируемым желобом способна переработать даже толстый слой наста или мокрого снега, а система XTS позволяет увеличить площадь уборки. Созданные для работы в зимних условиях колеса Winter Extreme с гусеничным протектором обеспечат высокую проходимость и маневренность. Управление вынесено на специальную панель, обеспечивающую быстрый доступ ко всем его элементам, а для работы в темное время суток установлена светодиодная фара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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