Топор Sparta 21641 (21641)
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 269771
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
455
Ширина лезвия, мм
125
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х4
Вес, кг.
1.4
Описание товара Топор Sparta 21641 (21641)
Топор Sparta 21641 с рабочей частью весом 1000 г и фибергласовым топорищем найдет широкое применение в хозяйстве. Благодаря ему можно заготовить дрова, срубить сучья, заострить колышки и выполнить другие работы на участке. Полукруглая режущая кромка легко врезается в древесину, что упрощает работу.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочее полотно изготовлено из стали 60Г методом свободной ковки, фибергласовое топорище устойчиво к сырости, УФ-лучам и прочим негативным воздействиям окружающей среды.
- Стойкость к разрушению — рабочая часть покрыта краской для защиты от коррозии.
- Высокий ресурс — лезвие, закаленное до твердости 50 HRC, долго сохраняет остроту.
- Надежная конструкция — голова топора зафиксирована на рукоятке при помощи высокопрочной эпоксидной смолы.
- Эффективность — топорище длиной 470 мм позволяет сделать хороший замах для сильного удара.
- Комфортная работа — изогнутое топорище с резиновыми вставками поглощает колебания от ударов и обеспечивает надежный хват.
- Отверстие в рукоятке — топор можно подвесить на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
455
Ширина лезвия, мм
125
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Топор Sparta 21641 с рабочей частью весом 1000 г и фибергласовым топорищем найдет широкое применение в хозяйстве. Благодаря ему можно заготовить дрова, срубить сучья, заострить колышки и выполнить другие работы на участке. Полукруглая режущая кромка легко врезается в древесину, что упрощает работу.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочее полотно изготовлено из стали 60Г методом свободной ковки, фибергласовое топорище устойчиво к сырости, УФ-лучам и прочим негативным воздействиям окружающей среды.
- Стойкость к разрушению — рабочая часть покрыта краской для защиты от коррозии.
- Высокий ресурс — лезвие, закаленное до твердости 50 HRC, долго сохраняет остроту.
- Надежная конструкция — голова топора зафиксирована на рукоятке при помощи высокопрочной эпоксидной смолы.
- Эффективность — топорище длиной 470 мм позволяет сделать хороший замах для сильного удара.
- Комфортная работа — изогнутое топорище с резиновыми вставками поглощает колебания от ударов и обеспечивает надежный хват.
- Отверстие в рукоятке — топор можно подвесить на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор Sparta 21641 (21641) - по цене 690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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