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Топор Sparta 21641 (21641) купить с доставкой в Москве
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Топор Sparta 21641 (21641)

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Топор Sparta 21641 (21641) - фото 5
Топор Sparta 21641 (21641) - фото 6
Топор Sparta 21641 (21641) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Sparta 21641 (21641) - фото 1
  • Топор Sparta 21641 (21641) - фото 2
  • Топор Sparta 21641 (21641) - фото 3
  • Топор Sparta 21641 (21641) - фото 4
  • Топор Sparta 21641 (21641) - фото 5
  • Топор Sparta 21641 (21641) - фото 6
  • Топор Sparta 21641 (21641) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор Sparta 21641 (21641)
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
455
Ширина лезвия, мм
125
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х4
Вес, кг.
1.4

Описание товара Топор Sparta 21641 (21641)

Топор Sparta 21641 с рабочей частью весом 1000 г и фибергласовым топорищем найдет широкое применение в хозяйстве. Благодаря ему можно заготовить дрова, срубить сучья, заострить колышки и выполнить другие работы на участке. Полукруглая режущая кромка легко врезается в древесину, что упрощает работу.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочее полотно изготовлено из стали 60Г методом свободной ковки, фибергласовое топорище устойчиво к сырости, УФ-лучам и прочим негативным воздействиям окружающей среды.
  • Стойкость к разрушению — рабочая часть покрыта краской для защиты от коррозии.
  • Высокий ресурс — лезвие, закаленное до твердости 50 HRC, долго сохраняет остроту.
  • Надежная конструкция — голова топора зафиксирована на рукоятке при помощи высокопрочной эпоксидной смолы.
  • Эффективность — топорище длиной 470 мм позволяет сделать хороший замах для сильного удара.
  • Комфортная работа — изогнутое топорище с резиновыми вставками поглощает колебания от ударов и обеспечивает надежный хват.
  • Отверстие в рукоятке — топор можно подвесить на крючок или гвоздь.

Отзывы о товаре Топор Sparta 21641 (21641)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
455
Ширина лезвия, мм
125
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание

Топор Sparta 21641 с рабочей частью весом 1000 г и фибергласовым топорищем найдет широкое применение в хозяйстве. Благодаря ему можно заготовить дрова, срубить сучья, заострить колышки и выполнить другие работы на участке. Полукруглая режущая кромка легко врезается в древесину, что упрощает работу.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочее полотно изготовлено из стали 60Г методом свободной ковки, фибергласовое топорище устойчиво к сырости, УФ-лучам и прочим негативным воздействиям окружающей среды.
  • Стойкость к разрушению — рабочая часть покрыта краской для защиты от коррозии.
  • Высокий ресурс — лезвие, закаленное до твердости 50 HRC, долго сохраняет остроту.
  • Надежная конструкция — голова топора зафиксирована на рукоятке при помощи высокопрочной эпоксидной смолы.
  • Эффективность — топорище длиной 470 мм позволяет сделать хороший замах для сильного удара.
  • Комфортная работа — изогнутое топорище с резиновыми вставками поглощает колебания от ударов и обеспечивает надежный хват.
  • Отверстие в рукоятке — топор можно подвесить на крючок или гвоздь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Sparta 21641 (21641) - по цене 690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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