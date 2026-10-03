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Топор Matrix 21640 (21640) купить с доставкой в Москве
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Топор Matrix 21640 (21640)

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Топор Matrix 21640 (21640) - фото 4
Топор Matrix 21640 (21640) - фото 5
Топор Matrix 21640 (21640) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Matrix 21640 (21640) - фото 1
  • Топор Matrix 21640 (21640) - фото 2
  • Топор Matrix 21640 (21640) - фото 3
  • Топор Matrix 21640 (21640) - фото 4
  • Топор Matrix 21640 (21640) - фото 5
  • Топор Matrix 21640 (21640) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Топор Matrix 21640 (21640)
680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
105
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91

Описание товара Топор Matrix 21640 (21640)

Топор Matrix 21640 с рабочей частью весом 600 г и фибергласовым топорищем найдет широкое применение в хозяйстве. Благодаря ему можно заготовить дрова, срубить сучья, заострить колышки и выполнить другие работы на участке. Полукруглая режущая кромка легко врезается в древесину, что упрощает работу.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочее полотно изготовлено из стали 60Г методом свободной ковки, фибергласовое топорище устойчиво к сырости, УФ-лучам и прочим негативным воздействиям окружающей среды.
  • Стойкость к разрушению — рабочая часть покрыта краской для защиты от коррозии.
  • Высокий ресурс — лезвие, закаленное до твердости 50 HRC, долго сохраняет остроту.
  • Надежная конструкция — голова топора зафиксирована на рукоятке при помощи высокопрочной эпоксидной смолы.
  • Эффективность — топорище длиной 380 мм позволяет сделать хороший замах для сильного удара.
  • Крепкий хват — топорище выполнено изогнутым и дополнено с антискользящими резиновыми вставками.
  • Комфортная работа — полотно весит 600 г, фибергласовое топорище поглощает колебания от ударов, что позволяет снизить нагрузку на руки.
  • Отверстие в рукоятке — топор можно подвесить на крючок или гвоздь.

Отзывы о товаре Топор Matrix 21640 (21640)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
105
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание

Топор Matrix 21640 с рабочей частью весом 600 г и фибергласовым топорищем найдет широкое применение в хозяйстве. Благодаря ему можно заготовить дрова, срубить сучья, заострить колышки и выполнить другие работы на участке. Полукруглая режущая кромка легко врезается в древесину, что упрощает работу.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочее полотно изготовлено из стали 60Г методом свободной ковки, фибергласовое топорище устойчиво к сырости, УФ-лучам и прочим негативным воздействиям окружающей среды.
  • Стойкость к разрушению — рабочая часть покрыта краской для защиты от коррозии.
  • Высокий ресурс — лезвие, закаленное до твердости 50 HRC, долго сохраняет остроту.
  • Надежная конструкция — голова топора зафиксирована на рукоятке при помощи высокопрочной эпоксидной смолы.
  • Эффективность — топорище длиной 380 мм позволяет сделать хороший замах для сильного удара.
  • Крепкий хват — топорище выполнено изогнутым и дополнено с антискользящими резиновыми вставками.
  • Комфортная работа — полотно весит 600 г, фибергласовое топорище поглощает колебания от ударов, что позволяет снизить нагрузку на руки.
  • Отверстие в рукоятке — топор можно подвесить на крючок или гвоздь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Matrix 21640 (21640) – стоимость товара 680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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