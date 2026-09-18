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Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К

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Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К - фото 1
Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К - фото 2
Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К - фото 3
Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К - фото 1
  • Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К - фото 2
  • Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К - фото 3
  • Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267093
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х11
Вес, кг.
5.3

Описание товара Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К

При своих небольших габаритах перфоратор Зубр ЗП-26-800К обладает высокой надежностью и производительностью. Для достижения точности на малых оборотах и повышения производительности на высоких в перфораторе предусмотрена плавная регулировка мощности. Устройство снабжено щеточным реверсом и предохранительной муфтой. Наличие дополнительной рукоятки и мягкой накладки на основной, делает использование перфоратора Зубр ЗП-26-800К комфортным, даже при длительном сверлении. При необходимости долото может быть установлено в нужное осевое положение. Входящий в комплект кейс обеспечивает надежное хранение и удобную транспортировку.



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Отзывы о товаре Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
При своих небольших габаритах перфоратор Зубр ЗП-26-800К обладает высокой надежностью и производительностью. Для достижения точности на малых оборотах и повышения производительности на высоких в перфораторе предусмотрена плавная регулировка мощности. Устройство снабжено щеточным реверсом и предохранительной муфтой. Наличие дополнительной рукоятки и мягкой накладки на основной, делает использование перфоратора Зубр ЗП-26-800К комфортным, даже при длительном сверлении. При необходимости долото может быть установлено в нужное осевое положение. Входящий в комплект кейс обеспечивает надежное хранение и удобную транспортировку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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