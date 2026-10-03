Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб.
В наличии
Код товара: 649429
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9 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штБур - 3 штДолото - 1 штПика - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штЕмкость со смазкой - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
30
Максимальный крутящий момент
850
Макс. энергия удара
5
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х25
Вес, кг.
4.6
Описание товара Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
Электрический перфоратор DENZEL RHV-1250-30 26612 подойдет для серьезных задач при работе коронками и в качестве отбойного молотка. Оригинальная система переключения единым селектором способствует быстрому и удобному выбору режима. Точность сверления. Ограничитель глубины упрощает процесс создания одинаковых отверстий и сверление на заданную глубину. Оснастка в комплекте. Начните работу сразу – в кейсе вы найдете пику, долото и три бура, чтобы испытать перфоратор по полной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штБур - 3 штДолото - 1 штПика - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штЕмкость со смазкой - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
30
Максимальный крутящий момент
850
Макс. энергия удара
5
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Электрический перфоратор DENZEL RHV-1250-30 26612 подойдет для серьезных задач при работе коронками и в качестве отбойного молотка. Оригинальная система переключения единым селектором способствует быстрому и удобному выбору режима. Точность сверления. Ограничитель глубины упрощает процесс создания одинаковых отверстий и сверление на заданную глубину. Оснастка в комплекте. Начните работу сразу – в кейсе вы найдете пику, долото и три бура, чтобы испытать перфоратор по полной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - данный товар вы можете купить по цене 9080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel