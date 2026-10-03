Перфоратор Daewoo DAH 920
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб.
В наличии
Код товара: 267047
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 240 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х31х11
Вес, кг.
5.2
Описание товара Перфоратор Daewoo DAH 920
Установка глубины сверления. Удобная зажимная рукоятка. Патрон SDS. Прочный корпус. Эргономичная прорезиненная рукоятка. 4 режима работы. Реверс – для использования в качестве шуруповерта. Ограничительная металлическая линейка глубины сверления. Фиксатор кнопки включения. Набор оснастки в комплекте – 3 бура, долото и пика.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 24 мм, 780 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2470)
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 26 мм, 850 Вт, SDS Plus, Профессионал (ЗП-2680)
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 1000 Вт, SDS Plus (ПВ-28-1000)
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗП-30-900 К
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200...
-
В наличииЦена 7 870 руб.1968 руб. в СплитПерфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессион...
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессион...
-
В наличииЦена 8 470 руб.2118 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗП-32-1100 К
-
В наличииЦена 8 640 руб.2160 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus + БЗП, мет. корпус, Проф...
-
В наличииЦена 8 850 руб.2213 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 32 мм, 1500 Вт, SDS Plus, АВТ (ПВ-32-1500 ЭВ)
-
В наличииЦена 9 080 руб.2270 руб. в СплитПерфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3...
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитПерфоратор Makita HR2670 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 800Вт (кейс в к...
Установка глубины сверления. Удобная зажимная рукоятка. Патрон SDS. Прочный корпус. Эргономичная прорезиненная рукоятка. 4 режима работы. Реверс – для использования в качестве шуруповерта. Ограничительная металлическая линейка глубины сверления. Фиксатор кнопки включения. Набор оснастки в комплекте – 3 бура, долото и пика.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Перфоратор Daewoo DAH 920 - данный товар вы можете купить по цене 7240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор Daewoo DAH 920