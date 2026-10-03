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Перфоратор Starwind RHV32-1600S1 патрон:SDS-plus уд.:6Дж 1600Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Starwind RHV32-1600S1 патрон:SDS-plus уд.:6Дж 1600Вт (кейс в комплекте)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 270 руб. 
Начислим 459 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750930
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перфоратор Starwind RHV32-1600S1 патрон:SDS-plus уд.:6Дж 1600Вт (кейс в комплекте)
7 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Вес, кг.
6.45

Описание товара Перфоратор Starwind RHV32-1600S1 патрон:SDS-plus уд.:6Дж 1600Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор Starwind RHV32-1600S1 патрон:SDS-plus уд.:6Дж 1600Вт (кейс в комплекте)



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Отзывы о товаре Перфоратор Starwind RHV32-1600S1 патрон:SDS-plus уд.:6Дж 1600Вт (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
StarWind
Описание
Перфоратор Starwind RHV32-1600S1 патрон:SDS-plus уд.:6Дж 1600Вт (кейс в комплекте)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Starwind RHV32-1600S1 патрон:SDS-plus уд.:6Дж 1600Вт (кейс в комплекте) - этот товар вы можете купить по цене 7270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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