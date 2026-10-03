Набор инструментов Stayer 22052-H15
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
нож, изолента, фонарь, рулетка, отвертка индикаторная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
В наличии
Код товара: 266841
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 650 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
нож, изолента, фонарь, рулетка, отвертка индикаторная
Упаковка
кейс
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х27х8
Вес, кг.
3
Описание товара Набор инструментов Stayer 22052-H15
Набор инструментов STAYER STANDARD МЕХАНИК 22052-H15 включает в себя различный столярно-слесарный инструмент. С его помощью можно пилить металл, зажимать и перекусывать провода, чинить часы, ремонтировать трубы, менять электрику. Рабочие поверхности инструментов выполнены из высококачественной стали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
нож, изолента, фонарь, рулетка, отвертка индикаторная
Упаковка
кейс
Шлицы отверток
SL2.5
Страна производитель
Китай
Набор инструментов STAYER STANDARD МЕХАНИК 22052-H15 включает в себя различный столярно-слесарный инструмент. С его помощью можно пилить металл, зажимать и перекусывать провода, чинить часы, ремонтировать трубы, менять электрику. Рабочие поверхности инструментов выполнены из высококачественной стали.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор инструментов Stayer 22052-H15 - стоимость товара 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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