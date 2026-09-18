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Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR

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Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR - фото 1
Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR - фото 2
Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR - фото 3
Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR - фото 4
Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
12000
  • Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266458
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
12000
Высота, см
10.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х14
Вес, кг.
3.2

Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR

Угловая шлифмашина Makita 9565CR предназначена для резки металлических деталей небольшого размера и шлифовки поверхностей. Благодаря блокировке шпинделя замена оснастки осуществляется быстро и безопасно. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает крепкий и надежный хват инструмента обеими рукамиx. Корпус редуктора выполнен из металла, что способствует защите внутренних узлов от механический повреждений и лучшему отводу тепла.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Makita 9565CR




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
12000
Высота, см
10.3
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Makita 9565CR предназначена для резки металлических деталей небольшого размера и шлифовки поверхностей. Благодаря блокировке шпинделя замена оснастки осуществляется быстро и безопасно. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает крепкий и надежный хват инструмента обеими рукамиx. Корпус редуктора выполнен из металла, что способствует защите внутренних узлов от механический повреждений и лучшему отводу тепла.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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