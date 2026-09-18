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Лопата саперная складная Airline AB-S-02 купить с доставкой в Москве
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Лопата саперная складная Airline AB-S-02

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Лопата саперная складная Airline AB-S-02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266117
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Характеристики

Бренд
Airline
Тип товара
Лопаты
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, кг.
1

Описание товара Лопата саперная складная Airline AB-S-02

Лопата саперная поможет во многих непредвиденных происшествиях, которые могут возникнуть как на дороге, так и за ее пределами. Лопата имеет компактные размеры и складывающийся механизм. Ее можно хранить даже в боковом кармане двери автомобиля. Лопата изготовлена из прочного металла и окрашена в яркий фирменный оранжевый цвет от AIRLINE.



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Отзывы о товаре Лопата саперная складная Airline AB-S-02




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Характеристики
Бренд
Airline
Тип товара
Лопаты
Описание
Лопата саперная поможет во многих непредвиденных происшествиях, которые могут возникнуть как на дороге, так и за ее пределами. Лопата имеет компактные размеры и складывающийся механизм. Ее можно хранить даже в боковом кармане двери автомобиля. Лопата изготовлена из прочного металла и окрашена в яркий фирменный оранжевый цвет от AIRLINE.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
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Отзывы


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