Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 742676
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.18х0.2х0.09
Вес, кг.
1.96
Описание товара Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно
Штыковая лопата ЗУБР Профессионал 39555 идеально подходит для хозяйственных работ. Оптимальна для вскапывания почвы на садово-огородных участках. Рабочее полотно из высокоуглеродистой стали обладает повышенной прочностью . Покрытие порошковой краской предохраняет от коррозии . Металлический черенок удобен в работе. Пластиковая D-образная рукоятка обеспечивает надежный хват .
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитЛопата для уборки снега, поликарбонат, 460х400х1370 мм, стальной...
-
В наличииЦена 1 200 руб. 1 500 руб.300 руб. в СплитЛопата снеговая ЗУБР СИБИРЬ 39925, пластиковая со стальной планк...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитЛопата для уборки снега, полипропилен, 460х335х1300 мм, металлоп...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитЛопата снеговая GRINDA Alu-600, алюминиевый черенок, пластиковый...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитЛопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828,...
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитСовковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый че...
-
В наличииЦена 1 280 руб. 1 311 руб.320 руб. в СплитЛопата штыковая Зубр Профессионал Беркут 4-39507_z02
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитЛопата штыковая Зубр Мастер-НС 39443
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитЛопата снеговая СИБИН ЛА-430 430мм алюминиевая со стальной планк...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитЛопата для уборки снега, полипропилен, 400х417х1390 мм, алюминие...
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитЛопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминие...
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитШтыковая лопата ЗУБР Артель-НС 39407_z01, 120 см, алюминиевый из...
Бренд
Тип лопаты
штыковая
Материал черенка
сталь
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
120
Страна производитель
Россия
Штыковая лопата ЗУБР Профессионал 39555 идеально подходит для хозяйственных работ. Оптимальна для вскапывания почвы на садово-огородных участках. Рабочее полотно из высокоуглеродистой стали обладает повышенной прочностью . Покрытие порошковой краской предохраняет от коррозии . Металлический черенок удобен в работе. Пластиковая D-образная рукоятка обеспечивает надежный хват .
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Штыковая лопата ЗУБР Артель 39555, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно