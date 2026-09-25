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Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно купить с доставкой в Москве
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Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно

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Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 1
Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 2
Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 3
Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 4
Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 5
Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 6
Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 7
Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
  • Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 1
  • Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 2
  • Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 3
  • Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 4
  • Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 5
  • Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 6
  • Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 7
  • Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742677
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.24х0.08
Вес, кг.
2.2

Описание товара Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно

Совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей. Тип - совковая. Лезвие изготовлено из 65Mn углеродистой стали толщиной 1,8 мм. Размер 290x190x1200 мм. Твердость 45-50 HRC. Лезвие заточено. Защитное покрытие - порошковая краска черный металлик. Наступ - вперед. Штамп лого ЗУБР. Стальной черенок (диаметр 32 мм х 2 мм), цвет - черный. Лого ЗУБР на рукоятке. Пластиковая D-образная рукоятка, цвет - синий.

Отзывы о товаре Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
120
Страна производитель
Китай
Описание
Совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей. Тип - совковая. Лезвие изготовлено из 65Mn углеродистой стали толщиной 1,8 мм. Размер 290x190x1200 мм. Твердость 45-50 HRC. Лезвие заточено. Защитное покрытие - порошковая краска черный металлик. Наступ - вперед. Штамп лого ЗУБР. Стальной черенок (диаметр 32 мм х 2 мм), цвет - черный. Лого ЗУБР на рукоятке. Пластиковая D-образная рукоятка, цвет - синий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1210 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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