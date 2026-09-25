Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно
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Характеристики
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Рукоятка на черенке
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 742677
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1 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.18х0.24х0.08
Вес, кг.
2.2
Описание товара Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно
Совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей. Тип - совковая. Лезвие изготовлено из 65Mn углеродистой стали толщиной 1,8 мм. Размер 290x190x1200 мм. Твердость 45-50 HRC. Лезвие заточено. Защитное покрытие - порошковая краска черный металлик. Наступ - вперед. Штамп лого ЗУБР. Стальной черенок (диаметр 32 мм х 2 мм), цвет - черный. Лого ЗУБР на рукоятке. Пластиковая D-образная рукоятка, цвет - синий.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Бренд
Тип лопаты
совковая
Материал черенка
металл
Материал рабочей части
сталь
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Ширина рабочей части, мм
190
Общая длина, см
120
Страна производитель
Китай
Совковая лопата оптимальна в работе с сыпучими материалами, а также для приготовления различных смесей. Тип - совковая. Лезвие изготовлено из 65Mn углеродистой стали толщиной 1,8 мм. Размер 290x190x1200 мм. Твердость 45-50 HRC. Лезвие заточено. Защитное покрытие - порошковая краска черный металлик. Наступ - вперед. Штамп лого ЗУБР. Стальной черенок (диаметр 32 мм х 2 мм), цвет - черный. Лого ЗУБР на рукоятке. Пластиковая D-образная рукоятка, цвет - синий.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Совковая лопата ЗУБР Артель 39556, 120 см, стальной изогнутый черенок, закаленное полотно - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1210 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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