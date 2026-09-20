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Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad купить с доставкой в Москве
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Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad

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Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 1
Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 2
Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 3
Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 4
Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 5
Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 6
Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 7
Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 8
Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 1
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 2
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 3
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 4
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 5
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 6
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 7
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 8
  • Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681214
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
550
Общая длина, мм
140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.41х0.42х0.15
Вес, кг.
6.3

Описание товара Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad

Качественная лопата станет надежным помощником в работе по уборке снега.Рабочая часть выполнена из ударопрочного и устойчивого к низким температурам полипропилена.Вместительный углубленный ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и эффективной.

Отзывы о товаре Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Лопаты
Материал черенка
алюминий
Материал рабочей части
полипропилен
Черенок
да
Рукоятка на черенке
да
Подходит для автомобиля
нет
Ширина, мм
550
Общая длина, мм
140
Страна производитель
Россия
Описание
Качественная лопата станет надежным помощником в работе по уборке снега.Рабочая часть выполнена из ударопрочного и устойчивого к низким температурам полипропилена.Вместительный углубленный ковш позволяет значительно ускорить процесс уборки снега, что делает работу более быстрой и эффективной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата для уборки снега, полипропилен, 550х415х1405 мм, алюминиевый черенок, BASE Palisad - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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