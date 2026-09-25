Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер
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Характеристики
Описание товара Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер
Идеальный инструмент для садовода-огородника, который ценит удобство, эффективность и долговечность. Вес в 2-3 раза легче стандартной стальной лопаты благодаря легкому алюминиевому черенку и уменьшенному полотну из нержавеющей стали Высокая маневренность и удобство в ограниченном пространстве позволяет работать между кустами, на клумбах, в парниках не повреждая соседние растения. Заточенная кромка с минимальным усилием врезается в землю, не рвет и не мнет корни растений, а аккуратно их перерезает. Это особенно важно при работе с дерном и пересадке растений. Гладкая поверхность полотна из нержавеющей стали снижает вероятность налипания грунта. Специальная эргономичная рукоятка идеально лежит в руке, не скользит и поглощает вибрации. Меньший объем грунта: За один раз вы поднимаете меньше земли, что значительно снижает нагрузку на спину и суставы, особенно при длительной работе. Идеально подходит для женщин и людей старшего возраста. Основное назначение: Применяется для выполнения садово-огородных работ в грунтах средней и малой тяжести
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Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические
Теги товара: из нержавеющей стали, металлические
Отзывы о товаре Лопата дамская штыковая прямоугольная Grinda WS-3 Лопата 421828, 200 ? 170 ? 1200мм, алюминиевый чер