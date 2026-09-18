Top.Mail.Ru
Рамка переходная Intro RLF-N01 LIFAN X60 2011+ 2din купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рамка переходная Intro RLF-N01 LIFAN X60 2011+ 2din

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рамка переходная Intro RLF-N01 LIFAN X60 2011+ 2din
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рамка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264541
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intro
Тип товара
Рамка
Дополнительно
совместимость: LIFAN
Особенности
материал - пластик
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
200

Описание товара Рамка переходная Intro RLF-N01 LIFAN X60 2011+ 2din

Переходная рамка RLF-N01 подходит для установки 2-диновой магнитолы в автомобили Lifan X60. Замена старого радио на более современный аппарат, понимающий новые форматы и оснащенный модулем Блютуз, проблема с которой рано или поздно сталкивается любой владелец автомобиля выпуска первого десятилетия XXI века. Не очень то удобно пользоваться одним радио, а что касается громкой связи, то это уже давно обязательная утвержденная законом норма. К сожалению, высота штатной магнитолы не позволяет установить большой мультимедийный аппарат, хотя для такого случая можно воспользоваться моделью с выездным экраном. Прежде в этом кузове можно было установить лишь 1-диновый аппарат, этот адаптер позволяет инсталлировать более современное головное устройство большего формата

Отзывы о товаре Рамка переходная Intro RLF-N01 LIFAN X60 2011+ 2din




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intro
Тип товара
Рамка
Дополнительно
совместимость: LIFAN
Особенности
материал - пластик
Описание
Переходная рамка RLF-N01 подходит для установки 2-диновой магнитолы в автомобили Lifan X60. Замена старого радио на более современный аппарат, понимающий новые форматы и оснащенный модулем Блютуз, проблема с которой рано или поздно сталкивается любой владелец автомобиля выпуска первого десятилетия XXI века. Не очень то удобно пользоваться одним радио, а что касается громкой связи, то это уже давно обязательная утвержденная законом норма. К сожалению, высота штатной магнитолы не позволяет установить большой мультимедийный аппарат, хотя для такого случая можно воспользоваться моделью с выездным экраном. Прежде в этом кузове можно было установить лишь 1-диновый аппарат, этот адаптер позволяет инсталлировать более современное головное устройство большего формата
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рамка переходная Intro RLF-N01 LIFAN X60 2011+ 2din - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...