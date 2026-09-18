Комплект проводов AurA AMP-2408 4-х канальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 262083
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Дополнительно
упаковка - блистер
Особенности
комплект для подключения 4-х канального усилителя. Силовой кабель 8AWG (8мм2) красный — 5 метров. Силовой кабель 8AWG (8мм2) черный — 1 метр. Колба MiniANL + предохранитель 60A. RCA-кабель: 5 метров, 4 канала, витая пара (RCA-A154 MkII). Акустический кабель 16AWG (2?1,5мм2) — 15 метров. Провод «remote» 18AWG (0.75мм2) синий — 5 метров. Клемма кольцевая для силового кабеля сечением 8AWG (8мм2): 2 шт. Клемма U-образная для силового кабеля сечением 8AWG (8мм2): 2 шт. Шестигранник. Стяжки - 10 шт.
Размеры в упаковке, см
26х22х7
Вес, кг.
1
Описание товара Комплект проводов AurA AMP-2408 4-х канальный
Комплект для подключения 4-х канального усилителя.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Дополнительно
упаковка - блистер
Особенности
комплект для подключения 4-х канального усилителя. Силовой кабель 8AWG (8мм2) красный — 5 метров. Силовой кабель 8AWG (8мм2) черный — 1 метр. Колба MiniANL + предохранитель 60A. RCA-кабель: 5 метров, 4 канала, витая пара (RCA-A154 MkII). Акустический кабель 16AWG (2?1,5мм2) — 15 метров. Провод «remote» 18AWG (0.75мм2) синий — 5 метров. Клемма кольцевая для силового кабеля сечением 8AWG (8мм2): 2 шт. Клемма U-образная для силового кабеля сечением 8AWG (8мм2): 2 шт. Шестигранник. Стяжки - 10 шт.
Комплект для подключения 4-х канального усилителя.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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