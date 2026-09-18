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Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург»

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Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» - фото 1
Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» - фото 2
Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» - фото 3
Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» - фото 4
Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
22
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» - фото 1
  • Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» - фото 2
  • Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» - фото 3
  • Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» - фото 4
  • Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
810 руб.  1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264102
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
22
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
300

Описание товара Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург»

Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» рассчитан в первую очередь на туристов. Карманный формат, прочность и легкость (194 г) – отличное сочетание для прибора, с которым путешественник не расстанется целый день. Линзы объективов и окуляров со стойким многослойным просветляющим покрытием дают качественное контрастное изображение, чтобы отчетливо увидеть, например, панораму Северной столицы с колоннады Исаакиевского собора. Поворотные наглазники twist-up делают наблюдение более комфортным. Бинокль классической конструкции с roof-призмами настраивается индивидуально. Складывая прибор по центральной оси можно подобрать нужное расстояние между зрачками, а с помощью кольца фокусировки и кольца диоптрийной коррекции на правом окуляре отрегулировать резкость. Усиленный корпус из поликарбоната защитит оптику от разъюстировки при случайных ударах. Благодаря яркому дизайну корпус хорошо заметен на любом фоне, его легко отыскать в сумке или рюкзаке. Ремешок удержит бинокль на шее даже самого активного экскурсанта. Поездка закончится, а практичный и функциональный «Санкт-Петербург» прослужит долго. На расстоянии 1000 м в поле зрения прибора попадает участок шириной 119 м. Значит этот бинокль можно будет брать с собой на концерты, спортивные мероприятия или лесные прогулки.

Отзывы о товаре Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург»




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
22
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» рассчитан в первую очередь на туристов. Карманный формат, прочность и легкость (194 г) – отличное сочетание для прибора, с которым путешественник не расстанется целый день. Линзы объективов и окуляров со стойким многослойным просветляющим покрытием дают качественное контрастное изображение, чтобы отчетливо увидеть, например, панораму Северной столицы с колоннады Исаакиевского собора. Поворотные наглазники twist-up делают наблюдение более комфортным. Бинокль классической конструкции с roof-призмами настраивается индивидуально. Складывая прибор по центральной оси можно подобрать нужное расстояние между зрачками, а с помощью кольца фокусировки и кольца диоптрийной коррекции на правом окуляре отрегулировать резкость. Усиленный корпус из поликарбоната защитит оптику от разъюстировки при случайных ударах. Благодаря яркому дизайну корпус хорошо заметен на любом фоне, его легко отыскать в сумке или рюкзаке. Ремешок удержит бинокль на шее даже самого активного экскурсанта. Поездка закончится, а практичный и функциональный «Санкт-Петербург» прослужит долго. На расстоянии 1000 м в поле зрения прибора попадает участок шириной 119 м. Значит этот бинокль можно будет брать с собой на концерты, спортивные мероприятия или лесные прогулки.
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