Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250231
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
200
Описание товара Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный
Бинокль 8-крат. Разумный компромисс между увеличением, светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой. Удобно лежит в руке. Благодаря легкому весу наблюдение можно вести длительное время, но отрывая прибор от глаз. Этому биноклю всегда найдется место в кармане куртки или рубашки, в бардачке машины, дамской сумочке или барсетке. Все корпусные детали сделаны из металла. Трубки бинокля (включая окуляры) обклеены тонкой резиной (брызгозащищенное исполнение).
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Страна производитель
Китай
Бинокль 8-крат. Разумный компромисс между увеличением, светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой. Удобно лежит в руке. Благодаря легкому весу наблюдение можно вести длительное время, но отрывая прибор от глаз. Этому биноклю всегда найдется место в кармане куртки или рубашки, в бардачке машины, дамской сумочке или барсетке. Все корпусные детали сделаны из металла. Трубки бинокля (включая окуляры) обклеены тонкой резиной (брызгозащищенное исполнение).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, компактный бинокль, в рюкзаке много места не занимает, в комплекте есть простенький чехол.
Достоинства:
Комментарий:
темноваты и малая глубина резкозти, но для такого диаметра линз нормально. диоптрическая регулировка работает, резкости тоже.
Достоинства:
Комментарий:
В первый же вечер использования, в театре, оторвался шнурок.
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль хороший, да узкое поле зрения, да нет крышечек на окуляры, есть ещё некоторые недостатки, но это компактная недорогая модель полностью выполняющая требования своего класса. Качество исполнения достойное, картинка четкая, в комплекте чехол, в общем твердые пять звёзд, рекомендую к покупке кому нужна компактная модель
Достоинства:
Комментарий:
неплохо увеличивает,для театра или концерта в самый раз
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошее увеличение при таком размере. качество исполнения хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
я покупала его для наблюдения за птицами. Приближает хорошо, ненавязчиво, не резко, все хорошо видно, в женской руке лежит хорошо, отлично настраивается
Достоинства:
Комментарий:
Порадовал, очень приличный бинокль. Компактный, удобный, отличная чёткость. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок. Понравился. Сказали, что отличный бинокль.
Достоинства:
Комментарий:
Получен быстро, в указанный срок. Упакован аккуратно, все в наличии (шнур, салфетка, футляр). В деле ещё не применялся, но с 11 этажа на противоположный берег реки обзор произведен, понравилось: хорошее увеличение, картинка ясная (я не спец, но меня пока все устроило). Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Портативный, аккуратный, не грех в карман кинуть при выезде на природу. Если бы ещё крышки были откидные на объективы и окуляры, была бы пятерка.
Достоинства:
Комментарий:
Немного увеличивает, заказал два, один получше другого
Достоинства:
Комментарий:
Для наблюдений за жизнью птиц в парке - идеально. Легко настроила к своим очкам -12 диоптрий и теперь я вижу гнездо на дереве или пучок листьев, что ест дятел, куда побежала мышь.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, компактный бинокль, в рюкзаке много места не занимает, в комплекте есть простенький чехол.
Достоинства:
Комментарий:
темноваты и малая глубина резкозти, но для такого диаметра линз нормально. диоптрическая регулировка работает, резкости тоже.
Достоинства:
Комментарий:
В первый же вечер использования, в театре, оторвался шнурок.
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль хороший, да узкое поле зрения, да нет крышечек на окуляры, есть ещё некоторые недостатки, но это компактная недорогая модель полностью выполняющая требования своего класса. Качество исполнения достойное, картинка четкая, в комплекте чехол, в общем твердые пять звёзд, рекомендую к покупке кому нужна компактная модель
Достоинства:
Комментарий:
неплохо увеличивает,для театра или концерта в самый раз
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошее увеличение при таком размере. качество исполнения хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
я покупала его для наблюдения за птицами. Приближает хорошо, ненавязчиво, не резко, все хорошо видно, в женской руке лежит хорошо, отлично настраивается
Достоинства:
Комментарий:
Порадовал, очень приличный бинокль. Компактный, удобный, отличная чёткость. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок. Понравился. Сказали, что отличный бинокль.
Достоинства:
Комментарий:
Получен быстро, в указанный срок. Упакован аккуратно, все в наличии (шнур, салфетка, футляр). В деле ещё не применялся, но с 11 этажа на противоположный берег реки обзор произведен, понравилось: хорошее увеличение, картинка ясная (я не спец, но меня пока все устроило). Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Портативный, аккуратный, не грех в карман кинуть при выезде на природу. Если бы ещё крышки были откидные на объективы и окуляры, была бы пятерка.
Достоинства:
Комментарий:
Немного увеличивает, заказал два, один получше другого
Достоинства:
Комментарий:
Для наблюдений за жизнью птиц в парке - идеально. Легко настроила к своим очкам -12 диоптрий и теперь я вижу гнездо на дереве или пучок листьев, что ест дятел, куда побежала мышь.