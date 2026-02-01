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Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный

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Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный - фото 1
Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный - фото 2
Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный - фото 3
Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
  • Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный - фото 1
  • Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный - фото 2
  • Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный - фото 3
  • Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250231
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х6
Вес, г.
200

Описание товара Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный

Бинокль 8-крат. Разумный компромисс между увеличением, светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой. Удобно лежит в руке. Благодаря легкому весу наблюдение можно вести длительное время, но отрывая прибор от глаз. Этому биноклю всегда найдется место в кармане куртки или рубашки, в бардачке машины, дамской сумочке или барсетке. Все корпусные детали сделаны из металла. Трубки бинокля (включая окуляры) обклеены тонкой резиной (брызгозащищенное исполнение).

Отзывы о товаре Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный

Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, компактный бинокль, в рюкзаке много места не занимает, в комплекте есть простенький чехол.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
темноваты и малая глубина резкозти, но для такого диаметра линз нормально. диоптрическая регулировка работает, резкости тоже.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В первый же вечер использования, в театре, оторвался шнурок.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль хороший, да узкое поле зрения, да нет крышечек на окуляры, есть ещё некоторые недостатки, но это компактная недорогая модель полностью выполняющая требования своего класса. Качество исполнения достойное, картинка четкая, в комплекте чехол, в общем твердые пять звёзд, рекомендую к покупке кому нужна компактная модель
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
неплохо увеличивает,для театра или концерта в самый раз
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошее увеличение при таком размере. качество исполнения хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Акуля

Достоинства:


Комментарий:
я покупала его для наблюдения за птицами. Приближает хорошо, ненавязчиво, не резко, все хорошо видно, в женской руке лежит хорошо, отлично настраивается
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Порадовал, очень приличный бинокль. Компактный, удобный, отличная чёткость. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок. Понравился. Сказали, что отличный бинокль.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Наталия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Получен быстро, в указанный срок. Упакован аккуратно, все в наличии (шнур, салфетка, футляр). В деле ещё не применялся, но с 11 этажа на противоположный берег реки обзор произведен, понравилось: хорошее увеличение, картинка ясная (я не спец, но меня пока все устроило). Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Портативный, аккуратный, не грех в карман кинуть при выезде на природу. Если бы ещё крышки были откидные на объективы и окуляры, была бы пятерка.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Искандер

Достоинства:


Комментарий:
Немного увеличивает, заказал два, один получше другого
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для наблюдений за жизнью птиц в парке - идеально. Легко настроила к своим очкам -12 диоптрий и теперь я вижу гнездо на дереве или пучок листьев, что ест дятел, куда побежала мышь.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль 8-крат. Разумный компромисс между увеличением, светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой. Удобно лежит в руке. Благодаря легкому весу наблюдение можно вести длительное время, но отрывая прибор от глаз. Этому биноклю всегда найдется место в кармане куртки или рубашки, в бардачке машины, дамской сумочке или барсетке. Все корпусные детали сделаны из металла. Трубки бинокля (включая окуляры) обклеены тонкой резиной (брызгозащищенное исполнение).
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, компактный бинокль, в рюкзаке много места не занимает, в комплекте есть простенький чехол.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
темноваты и малая глубина резкозти, но для такого диаметра линз нормально. диоптрическая регулировка работает, резкости тоже.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В первый же вечер использования, в театре, оторвался шнурок.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль хороший, да узкое поле зрения, да нет крышечек на окуляры, есть ещё некоторые недостатки, но это компактная недорогая модель полностью выполняющая требования своего класса. Качество исполнения достойное, картинка четкая, в комплекте чехол, в общем твердые пять звёзд, рекомендую к покупке кому нужна компактная модель
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
неплохо увеличивает,для театра или концерта в самый раз
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошее увеличение при таком размере. качество исполнения хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Акуля

Достоинства:


Комментарий:
я покупала его для наблюдения за птицами. Приближает хорошо, ненавязчиво, не резко, все хорошо видно, в женской руке лежит хорошо, отлично настраивается
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Порадовал, очень приличный бинокль. Компактный, удобный, отличная чёткость. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок. Понравился. Сказали, что отличный бинокль.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Наталия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Получен быстро, в указанный срок. Упакован аккуратно, все в наличии (шнур, салфетка, футляр). В деле ещё не применялся, но с 11 этажа на противоположный берег реки обзор произведен, понравилось: хорошее увеличение, картинка ясная (я не спец, но меня пока все устроило). Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Портативный, аккуратный, не грех в карман кинуть при выезде на природу. Если бы ещё крышки были откидные на объективы и окуляры, была бы пятерка.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Искандер

Достоинства:


Комментарий:
Немного увеличивает, заказал два, один получше другого
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Для наблюдений за жизнью птиц в парке - идеально. Легко настроила к своим очкам -12 диоптрий и теперь я вижу гнездо на дереве или пучок листьев, что ест дятел, куда побежала мышь.


Бинокль Veber Sport БН 8х21 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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