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Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport

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Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport - фото 1
Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport - фото 2
Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport - фото 1
  • Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport - фото 2
  • Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 211064
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
100

Описание товара Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport

Бинокль Veber Sport БН 8х21 - ультралегкий и ультракомпактный бинокль - его вес составляет всего 130 грамм, а размеры не превышают 10 сантиметров. Корпус модели Veber Sport БН 8х21 изготовлен из металла, трубы обклеены прорезиненным материалом, который не только приятен на ощупь, но и предохраняет бинокль от брызг и небольших механических повреждений.

Отзывы о товаре Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Sport БН 8х21 - ультралегкий и ультракомпактный бинокль - его вес составляет всего 130 грамм, а размеры не превышают 10 сантиметров. Корпус модели Veber Sport БН 8х21 изготовлен из металла, трубы обклеены прорезиненным материалом, который не только приятен на ощупь, но и предохраняет бинокль от брызг и небольших механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber БН 8*21 кам. Veber Sport - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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