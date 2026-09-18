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Бинокль Veber БН 10*25 NEW Veber Sport купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber БН 10*25 NEW Veber Sport

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Бинокль Veber БН 10*25 NEW Veber Sport
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 211065
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
267

Описание товара Бинокль Veber БН 10*25 NEW Veber Sport

Veber Sport БН 10х25 – невероятно легкий и компактный бинокль с увеличением в 10 крат. Подобное увеличение позволяет вести наблюдения за довольно удаленными объектами. Корпус модели Veber Sport БН 10х25 изготовлен из металла, трубы обклеены прорезиненным материалом, который не только приятен на ощупь, но и предохраняет бинокль от брызг и небольших механических повреждений.

Отзывы о товаре Бинокль Veber БН 10*25 NEW Veber Sport




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Sport БН 10х25 – невероятно легкий и компактный бинокль с увеличением в 10 крат. Подобное увеличение позволяет вести наблюдения за довольно удаленными объектами. Корпус модели Veber Sport БН 10х25 изготовлен из металла, трубы обклеены прорезиненным материалом, который не только приятен на ощупь, но и предохраняет бинокль от брызг и небольших механических повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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