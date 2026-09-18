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Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O купить с доставкой в Москве
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Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O

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Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O - фото 1
Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O - фото 2
Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O - фото 3
Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O - фото 4
Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O - фото 1
  • Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O - фото 2
  • Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O - фото 3
  • Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O - фото 4
  • Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228855
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х6
Вес, г.
300

Описание товара Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O

ЭВРИКА это не просто интересный, но и полезный подарок, который понравится маленьким следопытам. Бинокль имеет радующий глаз дизайн, прост в использовании и полностью безопасен. Детский бинокль должен отвечать следующим требованиям: иметь прочный корпус, должен быть изготовлен из экологически чистых материалов и иметь легкий вес. Всем этим требованиям соответствует новый детский бинокль Veber Эврика 6x21!. Бинокль имеет обрезиненное покрытие, благодаря которому он не скользит в руках. Внутри него находятся линзы из оптического стекла, позволяющие приближать наблюдаемое изображение с кратностью 6х. Для формирования яркой и сочной картинки на линзах нанесено многослойное просветляющее покрытие. В конструкции применяются roof-призмы, это позволило сделать корпус бинокль компактным - его очень удобно держать в маленьких ручках.

Отзывы о товаре Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
детский
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
ЭВРИКА это не просто интересный, но и полезный подарок, который понравится маленьким следопытам. Бинокль имеет радующий глаз дизайн, прост в использовании и полностью безопасен. Детский бинокль должен отвечать следующим требованиям: иметь прочный корпус, должен быть изготовлен из экологически чистых материалов и иметь легкий вес. Всем этим требованиям соответствует новый детский бинокль Veber Эврика 6x21!. Бинокль имеет обрезиненное покрытие, благодаря которому он не скользит в руках. Внутри него находятся линзы из оптического стекла, позволяющие приближать наблюдаемое изображение с кратностью 6х. Для формирования яркой и сочной картинки на линзах нанесено многослойное просветляющее покрытие. В конструкции применяются roof-призмы, это позволило сделать корпус бинокль компактным - его очень удобно держать в маленьких ручках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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