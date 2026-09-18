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Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) купить с доставкой в Москве
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Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х)

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Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 1
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 2
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 3
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 4
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 5
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 6
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
стереоскопический
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
естественный свет
Диаметр окулярной трубки, мм
30.5 мм
Объективы с увеличением
1х, 3х
Оптическое увеличение
10x, 30x
  • Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 1
  • Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 2
  • Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 3
  • Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 4
  • Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 5
  • Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 6
  • Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264064
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
стереоскопический
ТНВЭД
9011800000
Чехол/сумка в комплекте
Да
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
естественный свет
Диаметр окулярной трубки, мм
30.5 мм
Объективы с увеличением
1х, 3х
Оптическое увеличение
10x, 30x
Предметный столик
Да
Материал корпуса
пластик
Габариты (ШxВxГ)
180х120х330
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х29х16
Вес, кг.
2

Описание товара Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х)

Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A 10541 предназначен для изучения объектов и выполнения разнообразных тонких работ, таких как препарирование, изучение горных пород и т.д. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Небольшой вес позволяет легко перемещать агрегат между столами в лаборатории. Модульность прибора позволяет использовать дополнительные аксессуары для расширения функционала.

Отзывы о товаре Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A (1х/3х)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
стереоскопический
ТНВЭД
9011800000
Чехол/сумка в комплекте
Да
Тип насадки
бинокулярная
Подсветка
естественный свет
Диаметр окулярной трубки, мм
30.5 мм
Объективы с увеличением
1х, 3х
Оптическое увеличение
10x, 30x
Предметный столик
Да
Материал корпуса
пластик
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Габариты (ШxВxГ)
180х120х330
Страна производитель
Россия
Описание
Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар.1A 10541 предназначен для изучения объектов и выполнения разнообразных тонких работ, таких как препарирование, изучение горных пород и т.д. Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Небольшой вес позволяет легко перемещать агрегат между столами в лаборатории. Модульность прибора позволяет использовать дополнительные аксессуары для расширения функционала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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