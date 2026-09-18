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Смеситель для кухни REDBLU by Damixa Origin Balance 790720000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни REDBLU by Damixa Origin Balance 790720000

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Смеситель для кухни REDBLU by Damixa Origin Balance 790720000 - фото 1
Смеситель для кухни REDBLU by Damixa Origin Balance 790720000 - фото 2
Смеситель для кухни REDBLU by Damixa Origin Balance 790720000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
240
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни REDBLU by Damixa Origin Balance 790720000 - фото 1
  • Смеситель для кухни REDBLU by Damixa Origin Balance 790720000 - фото 2
  • Смеситель для кухни REDBLU by Damixa Origin Balance 790720000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260911
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х6
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для кухни REDBLU by Damixa Origin Balance 790720000

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни REDBLU by Damixa Origin Balance 790720000




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
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