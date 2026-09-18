VoIP-телефон Fanvil X4 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Fanvil X4 черный
Fanvil X4 - IP-телефон высокого класса с поддержкой 4 SIP-линий, оборудованный не только большим цветным ЖК дисплеем (320x240), но и вторым дисплеем с DSS/BLF клавишами, которые позволяют получать быстрый доступ к необходимым контактам и отслеживать статус абонента. Телефон позволяет повысить продуктивность сотрудников и снизить затраты на связь. Аппарат оснащен двумя портами Gigabit Ethernet с поддержкой PoE.Fanvil X4 поддерживает широкий набор функций, а именно: удержание вызова, отключение микрофона, режим ожидания, перевод вызова, повтор вызова, автоответ, режим Не беспокоить, голосовая почта, трехсторонняя конференция, горячая линия. Устройство оснащено встроенной телефонной книгой на 500 записей, а также позволяет пользоваться удаленными телефонными книгами по XML или LDAP. Журнал вызовов, который позволяет узнать информацию о всех совершенных, принятых и пропущенных вызовах не позволит пропустить важную информацию.Аппарат имеет удобный пользовательский интерфейс, 4 программируемые клавиши, 5 функциональных клавиш, 4 клавиши навигации и 1 клавиша подтверждения позволят получить доступ ко всем необходимым функциям телефона.
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