Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256978
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
220
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
29.5

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой профессиональное оборудование, обеспечивающее надежную защиту электроники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весом 28,01 кг наделен активной мощностью в 2400 Вт и способен обеспечить работу подключенных устройств с полной мощностью до 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для серверных и критически важных систем. Tower-форм-фактор делает данный ИБП удобным для размещения в различных условиях, а его двойная топология конверсии (онлайн) обеспечивает непрерывную защиту от колебаний и перебоев в сети. CyberPower оснащен четырьмя розетками, каждая из которых питается от встроенной батареи, что позволяет подключать критически важное оборудование и обеспечивать его работу даже при полном отключении питания. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы систем или переключения на резервное питание. Устройство оснащено защитой от скачков напряжения с максимальной поглощаемой энергией импульса в 220 джоулей, обеспечивая дополнительную защиту подключенной техники. Поддержка чистой синусоидальной формы напряжения гарантирует высокое качество выходного сигнала, делая ИБП CyberPower совместимым с чувствительным оборудованием, требующим стабилизированного питания. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству эффективно работать даже при пониженных параметрах сети. Встроенная защита локальной сети дополнительно обезопасит вашу технику от неожиданных сетевых проблем. Бренд CyberPower славится своей надежностью и долговечностью, что делает его оптимальным решением для поддержания бесперебойной работы ваших систем.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
220
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой профессиональное оборудование, обеспечивающее надежную защиту электроники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весом 28,01 кг наделен активной мощностью в 2400 Вт и способен обеспечить работу подключенных устройств с полной мощностью до 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для серверных и критически важных систем. Tower-форм-фактор делает данный ИБП удобным для размещения в различных условиях, а его двойная топология конверсии (онлайн) обеспечивает непрерывную защиту от колебаний и перебоев в сети. CyberPower оснащен четырьмя розетками, каждая из которых питается от встроенной батареи, что позволяет подключать критически важное оборудование и обеспечивать его работу даже при полном отключении питания. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 4 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы систем или переключения на резервное питание. Устройство оснащено защитой от скачков напряжения с максимальной поглощаемой энергией импульса в 220 джоулей, обеспечивая дополнительную защиту подключенной техники. Поддержка чистой синусоидальной формы напряжения гарантирует высокое качество выходного сигнала, делая ИБП CyberPower совместимым с чувствительным оборудованием, требующим стабилизированного питания. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, что позволяет устройству эффективно работать даже при пониженных параметрах сети. Встроенная защита локальной сети дополнительно обезопасит вашу технику от неожиданных сетевых проблем. Бренд CyberPower славится своей надежностью и долговечностью, что делает его оптимальным решением для поддержания бесперебойной работы ваших систем.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower OLS3000EC Online Tower - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...