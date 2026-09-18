Top.Mail.Ru
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 1
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 2
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 3
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 4
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 5
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 6
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 7
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 8
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 9
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 10
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 11
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 12
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 13
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 14
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 15
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 16
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 17
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 18
Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 1
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 2
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 3
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 4
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 5
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 6
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 7
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 8
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 9
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 10
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 11
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 12
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 13
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 14
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 15
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 16
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 17
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 18
  • Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
480 руб.  760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255976
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
268

Описание товара Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт

Колонки Oklick OK-331 2.0 в черном цвете – это компактный и удобный вариант для тех, кто ищет качественный стереозвук. С мощностью 6 Вт, эти стационарные колонки подарят вам чистое и ясное звучание, идеально подходящее как для работы, так и для досуга. Питание колонок осуществляется через USB, что делает их удобными в использовании с множеством устройств. Благодаря интерфейсу подключения 3,5 мм, они легко соединяются с вашими любимыми гаджетами, будь то компьютер, смартфон или планшет. Регулировка громкости расположена на задней панели. У колонок два фронтальных динамика, каждый мощностью 3 Вт. Oklick OK-331 2.0 обладает частотным диапазоном от 200 Гц до 20 КГц и отношением сигнал/шум 65 дБ. С весом 0.192 кг и размерами 73x65x55мм, колонки OK-331 легко поместятся на любом рабочем столе или полке, не занимая много места. Изготовленные из прочного пластика, они идеально подойдут к ежедневному использованию. Oklick OK-331 2.0 – это сочетание удобства, функциональности и стильного дизайна, подходящее для любого современного пространства.

Отзывы о товаре Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от USB
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
6
Мощность фронтальных колонок
3
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки Oklick OK-331 2.0 в черном цвете – это компактный и удобный вариант для тех, кто ищет качественный стереозвук. С мощностью 6 Вт, эти стационарные колонки подарят вам чистое и ясное звучание, идеально подходящее как для работы, так и для досуга. Питание колонок осуществляется через USB, что делает их удобными в использовании с множеством устройств. Благодаря интерфейсу подключения 3,5 мм, они легко соединяются с вашими любимыми гаджетами, будь то компьютер, смартфон или планшет. Регулировка громкости расположена на задней панели. У колонок два фронтальных динамика, каждый мощностью 3 Вт. Oklick OK-331 2.0 обладает частотным диапазоном от 200 Гц до 20 КГц и отношением сигнал/шум 65 дБ. С весом 0.192 кг и размерами 73x65x55мм, колонки OK-331 легко поместятся на любом рабочем столе или полке, не занимая много места. Изготовленные из прочного пластика, они идеально подойдут к ежедневному использованию. Oklick OK-331 2.0 – это сочетание удобства, функциональности и стильного дизайна, подходящее для любого современного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки Oklick OK-331 2.0 черный 6Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...