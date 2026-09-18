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Клавиатура Oklick 420MRL белый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 420MRL белый

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Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 1
Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 2
Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 3
Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 4
Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 5
Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 6
Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
115
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 1
  • Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 2
  • Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 3
  • Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 4
  • Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 5
  • Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 6
  • Клавиатура Oklick 420MRL белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255855
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
115
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Oklick 420MRL белый

Клавиатура Oklick 420MRL проводного типа выглядит симпатично и эффектно. Она выполнена в белом цвете и имеет 104 округлые клавиши с мембранным механизмом нажатия. Корпус модели изготовлен из прочного пластика. Нажимаются низкопрофильные клавиши с многоцветной подсветкой бесшумно. Это делает ее идеальным выбором для домашнего или офисного рабочего кабинета. Клавиатура Oklick 420MRL дополнена цифровым блоком и клавишами функций, что указывает на ее расширенные возможности. Питание модель получает по шине за счет провода длиной 1.5 м.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 420MRL белый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
115
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick 420MRL проводного типа выглядит симпатично и эффектно. Она выполнена в белом цвете и имеет 104 округлые клавиши с мембранным механизмом нажатия. Корпус модели изготовлен из прочного пластика. Нажимаются низкопрофильные клавиши с многоцветной подсветкой бесшумно. Это делает ее идеальным выбором для домашнего или офисного рабочего кабинета. Клавиатура Oklick 420MRL дополнена цифровым блоком и клавишами функций, что указывает на ее расширенные возможности. Питание модель получает по шине за счет провода длиной 1.5 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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