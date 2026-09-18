Клавиатура Oklick 420MRL белый
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
115
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255855
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
115
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
400
Описание товара Клавиатура Oklick 420MRL белый
Клавиатура Oklick 420MRL проводного типа выглядит симпатично и эффектно. Она выполнена в белом цвете и имеет 104 округлые клавиши с мембранным механизмом нажатия. Корпус модели изготовлен из прочного пластика. Нажимаются низкопрофильные клавиши с многоцветной подсветкой бесшумно. Это делает ее идеальным выбором для домашнего или офисного рабочего кабинета. Клавиатура Oklick 420MRL дополнена цифровым блоком и клавишами функций, что указывает на ее расширенные возможности. Питание модель получает по шине за счет провода длиной 1.5 м.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
115
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура Oklick 420MRL проводного типа выглядит симпатично и эффектно. Она выполнена в белом цвете и имеет 104 округлые клавиши с мембранным механизмом нажатия. Корпус модели изготовлен из прочного пластика. Нажимаются низкопрофильные клавиши с многоцветной подсветкой бесшумно. Это делает ее идеальным выбором для домашнего или офисного рабочего кабинета. Клавиатура Oklick 420MRL дополнена цифровым блоком и клавишами функций, что указывает на ее расширенные возможности. Питание модель получает по шине за счет провода длиной 1.5 м.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые, бесшумные, тонкие
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