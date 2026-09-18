Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители Power Cube представляют собой надежное и удобное решение для подключения множества устройств одновременно. Этот удлинитель/сетевой фильтр от бренда Power Cube оснащен шестью розетками типа F (евророзетки), что делает его идеальным выбором для дома или офиса. Устройство имеет длину шнура 3 метра, что обеспечивает большую гибкость в размещении. Особое внимание уделено безопасности: фильтр оснащен защитой от короткого замыкания и предохранителем, предотвращая риск возможных повреждений электроприборов. Белый цвет устройства обеспечивает его нейтральное сочетание с интерьером, а наличие индикатора включения позволяет легко определить статус работы устройства. Все шесть розеток поддерживают евровилку Type F, из которых пять имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту подключаемых приборов. Максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, а мощность подключаемых устройств может достигать 3500 ватт, что позволяет использовать удлинитель со множеством мощных приборов. Обратите внимание, что устройство не имеет USB разъемов, что в данном случае подчеркивает его основное предназначение для традиционного электрического подключения. С Power Cube ваши приборы будут подключены надежно и безопасно.
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