Сетевой фильтр Most LR 1.7м (6 розеток) черный
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Максимальный ток нагрузки
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255658
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
нет
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,7 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
6
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
455
Описание товара Сетевой фильтр Most LR 1.7м (6 розеток) черный
Most LR — сетевой фильтр для дома. Предназначен для защиты аудио-видео техники и другой электронной аппаратуры, не требующей заземления, от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Мost R имеет шесть розеток Российского стандарта. Выбирая эту модель, Вы получаете качественную продукцию при наименьших затратах. Уровень ограничения перенапряжений: 430 В КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК: 6 ШТ. Российский стандарт: 6 шт.Степень подавления помех: до 30 дБ Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
нет
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,7 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
6
Напряжение сети, В
220 В
Развернуть
Страна производитель
Россия
Most LR — сетевой фильтр для дома. Предназначен для защиты аудио-видео техники и другой электронной аппаратуры, не требующей заземления, от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением. Мost R имеет шесть розеток Российского стандарта. Выбирая эту модель, Вы получаете качественную продукцию при наименьших затратах. Уровень ограничения перенапряжений: 430 В КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК: 6 ШТ. Российский стандарт: 6 шт.Степень подавления помех: до 30 дБ Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
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