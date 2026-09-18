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ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный

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ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото 1
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото 2
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото 3
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото 4
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
6
  • ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото 1
  • ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото 2
  • ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото 3
  • ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото 4
  • ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
181 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250941
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от КЗ, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
432
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
480х85х505 мм
Размеры в упаковке, см
74х60х24
Вес, кг.
46

Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS Online SRT1500RMXLI - это мощный управляемый стоечный ИБП с двойным преобразованием. Он обеспечивает надежную защиту от перегрузок, коротких замыканий и высоковольтных импульсов.

Отзывы о товаре ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от КЗ, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
432
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
480х85х505 мм
Описание
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS Online SRT1500RMXLI - это мощный управляемый стоечный ИБП с двойным преобразованием. Он обеспечивает надежную защиту от перегрузок, коротких замыканий и высоковольтных импульсов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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