ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
181 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250941
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от КЗ, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
432
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
480х85х505 мм
Размеры в упаковке, см
74х60х24
Вес, кг.
46
Описание товара ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS Online SRT1500RMXLI - это мощный управляемый стоечный ИБП с двойным преобразованием. Он обеспечивает надежную защиту от перегрузок, коротких замыканий и высоковольтных импульсов.
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Теги товара: с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
защита от КЗ, защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Максимальная поглощаемая энергия импульса
432
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
480х85х505 мм
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS Online SRT1500RMXLI - это мощный управляемый стоечный ИБП с двойным преобразованием. Он обеспечивает надежную защиту от перегрузок, коротких замыканий и высоковольтных импульсов.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой, APC Smart-UPS
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT1500RMXLI черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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