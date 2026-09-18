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Наушники SVEN AP-151MV черный купить с доставкой в Москве
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Наушники SVEN AP-151MV черный

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Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 1
Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 2
Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 3
Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 4
Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 5
Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 6
Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 1
  • Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 2
  • Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 3
  • Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 4
  • Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 5
  • Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 6
  • Наушники SVEN AP-151MV черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250564
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х4
Вес, г.
230

Описание товара Наушники SVEN AP-151MV черный

Наушники Sven — это идеальное сочетание стиля и функциональности для повседневного использования. Они обладают накладной конструкцией, обеспечивающей комфортную посадку и эффективную изоляцию от внешних шумов, что создает насыщенный звук и позволяет полностью погрузиться в музыку. Встроенный микрофон делает эти наушники отличным выбором для звонков или видеоконференций. Черный цвет придает устройству современный и элегантный вид, который гармонично впишется в любой стиль. Проводное подключение через разъем jack 3.5 мм гарантирует стабильное соединение с различными устройствами без необходимости беспокоиться о зарядке. Длина кабеля 1,2 метра предоставляет свободу движений, оставаясь удобной для использования как дома, так и на улице. Наушники Sven — отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании.

Отзывы о товаре Наушники SVEN AP-151MV черный




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Sven — это идеальное сочетание стиля и функциональности для повседневного использования. Они обладают накладной конструкцией, обеспечивающей комфортную посадку и эффективную изоляцию от внешних шумов, что создает насыщенный звук и позволяет полностью погрузиться в музыку. Встроенный микрофон делает эти наушники отличным выбором для звонков или видеоконференций. Черный цвет придает устройству современный и элегантный вид, который гармонично впишется в любой стиль. Проводное подключение через разъем jack 3.5 мм гарантирует стабильное соединение с различными устройствами без необходимости беспокоиться о зарядке. Длина кабеля 1,2 метра предоставляет свободу движений, оставаясь удобной для использования как дома, так и на улице. Наушники Sven — отличный выбор для тех, кто ценит качество звука и удобство в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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