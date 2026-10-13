Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W
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Характеристики
Описание товара Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W
Рация Megajet MJ-400 использует для работы 240 частотных каналов Российской и Европейской сетках частот (240R+240E). Максимальная мощность передатчика составляет 8 Вт. Предусмотрено быстрое переключение с европейской на российскую сетку частот одним нажатием кнопки. Для максимально точной настройки и стабильности работы в MegaJet MJ-400 Turbo предусмотрен современный синтезатор частот с фазовой автоподстройкой. Сама радиостанция обладает энергонезависимой памятью и сохраняет пользовательские настройки при отключении питания. MegaJet MJ-400 Turbo отличает компактный корпус, модель обладает высокой помехозащищённостью и работает с амплитудно и частотно модулированными сигналами (в АМ/FM). Также имеется возможность подключения внешнего громкоговорителя. Станция может использоваться как в стационарном, так и в мобильном варианте, за счёт своей энергонезависимости.
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