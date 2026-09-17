Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-100 p/c AM/FM 120кан 7-8W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 167527
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Габаритные размеры, мм
140x42x130
Каналы
120
Модуляция
AM/FM
Мониторинг
нет
Питание
от сети
Сканирование
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х5
Вес, г.
900
Описание товара Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-100 p/c AM/FM 120кан 7-8W
Megajet 100 AM/FM 120 каналов (Си Би) — портативная автомобильная станция, работающая в сетках C, D, Е (вкл. A/F+ON). Предусмотрена возможность перехода в европейские и российские сетки. Хорошее качество сигнала и «чистый» эфир обеспечиваются за счет спектрального шумоподавителя, он настраивается вручную.
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Бренд
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Габаритные размеры, мм
140x42x130
Каналы
120
Модуляция
AM/FM
Мониторинг
нет
Питание
от сети
Сканирование
нет
Страна производитель
Китай
Megajet 100 AM/FM 120 каналов (Си Би) — портативная автомобильная станция, работающая в сетках C, D, Е (вкл. A/F+ON). Предусмотрена возможность перехода в европейские и российские сетки. Хорошее качество сигнала и «чистый» эфир обеспечиваются за счет спектрального шумоподавителя, он настраивается вручную.
Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-100 p/c AM/FM 120кан 7-8W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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