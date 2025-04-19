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Картридж струйный Cactus CS-51645 №45 черный для HP DJ 710c/720c/722c/815c/820cXi/850c/870cXi/880c (54мл) купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus CS-51645 №45 черный для HP DJ 710c/720c/722c/815c/820cXi/850c/870cXi/880c (54мл)

4 Отзывы
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Картридж струйный Cactus CS-51645 №45 черный для HP DJ 710c/720c/722c/815c/820cXi/850c/870cXi/880c (54мл)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233348
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х14х14
Вес, г.
156

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-51645 №45 черный для HP DJ 710c/720c/722c/815c/820cXi/850c/870cXi/880c (54мл)

Картридж струйный Cactus CS-51645 №45 черный для HP DJ 710c/720c/722c/815c/820cXi/850c/870cXi/880c (54мл)

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-51645 №45 черный для HP DJ 710c/720c/722c/815c/820cXi/850c/870cXi/880c (54мл)

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
печатает, пропусков и пробелов нет. за эту цену - 5 баллов!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, беру только его последнее время. лучше, чем оригинал
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Покупатель

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, к hp 1280 подошел, печать отлично.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Елизавета Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально,быстро дошел!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Cactus CS-51645 №45 черный для HP DJ 710c/720c/722c/815c/820cXi/850c/870cXi/880c (54мл)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
печатает, пропусков и пробелов нет. за эту цену - 5 баллов!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, беру только его последнее время. лучше, чем оригинал
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Покупатель

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, к hp 1280 подошел, печать отлично.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Елизавета Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально,быстро дошел!


Картридж струйный Cactus CS-51645 №45 черный для HP DJ 710c/720c/722c/815c/820cXi/850c/870cXi/880c (54мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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