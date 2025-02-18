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Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970 купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970

1 Отзывы
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Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970 - фото 1
Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970 - фото 2
Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
  • Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970 - фото 1
  • Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970 - фото 2
  • Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 297524
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970
530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х5
Вес, г.
111

Описание товара Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970

Картриджи для струйных принтеров Cactus — это надежное решение для качественной и долговечной печати. Созданные с учетом современных технологий, они обеспечивают впечатляющую четкость и яркость цвета на любых носителях. Эти картриджи стандартной емкости идеально подойдут для вашего принтера, предлагая оптимальный баланс между производительностью и стоимостью печати. Производимые под брендом Cactus, известным своим акцентом на качестве и инновациях, эти картриджи обеспечат безупречную работу вашего струйного принтера. Они легко устанавливаются и совместимы с множеством моделей, что делает их универсальным выбором для дома или офиса. Попрощайтесь с некачественной печатью и выберите картриджи Cactus для получения первоклассных результатов каждый раз.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970

Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Татьяна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупают недвижимость первый раз, всё работает, хватает на долго для домашнего пользования.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи для струйных принтеров Cactus — это надежное решение для качественной и долговечной печати. Созданные с учетом современных технологий, они обеспечивают впечатляющую четкость и яркость цвета на любых носителях. Эти картриджи стандартной емкости идеально подойдут для вашего принтера, предлагая оптимальный баланс между производительностью и стоимостью печати. Производимые под брендом Cactus, известным своим акцентом на качестве и инновациях, эти картриджи обеспечат безупречную работу вашего струйного принтера. Они легко устанавливаются и совместимы с множеством моделей, что делает их универсальным выбором для дома или офиса. Попрощайтесь с некачественной печатью и выберите картриджи Cactus для получения первоклассных результатов каждый раз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Татьяна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупают недвижимость первый раз, всё работает, хватает на долго для домашнего пользования.


Картридж струйный Cactus №903XL CS-T6M15AE черный (37мл) для HP OJP 6950/6960/6970 - по цене 530 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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