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Линза Барлоу Veber 3х купить с доставкой в Москве
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Линза Барлоу Veber 3х

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Линза Барлоу Veber 3х
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Линза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232271
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Линза
Особенности
посадочный диаметр 1.25 дюймов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
60

Описание товара Линза Барлоу Veber 3х

Линза Барлоу Veber 3x – оптический аксессуар для телескопа, который увеличивает фокусное расстояние и увеличение телескопа в 3 раза. При этом качество картинки – детализация, четкость и контрастность – остаются на прежнем уровне. Линза Барлоу Veber 3x сделана из оптического стекла, поэтому не вносит искажений в передаваемое изображение. Линзу Барлоу следует устанавливать перед окуляром. Посадочный диаметр линзы – 1,25 дюйма.

Отзывы о товаре Линза Барлоу Veber 3х




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Линза
Особенности
посадочный диаметр 1.25 дюймов
Страна производитель
Китай
Описание
Линза Барлоу Veber 3x – оптический аксессуар для телескопа, который увеличивает фокусное расстояние и увеличение телескопа в 3 раза. При этом качество картинки – детализация, четкость и контрастность – остаются на прежнем уровне. Линза Барлоу Veber 3x сделана из оптического стекла, поэтому не вносит искажений в передаваемое изображение. Линзу Барлоу следует устанавливать перед окуляром. Посадочный диаметр линзы – 1,25 дюйма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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