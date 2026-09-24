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Набор слайдов Godox AK-S05 купить с доставкой в Москве
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Набор слайдов Godox AK-S05

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Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 1
Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 2
Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 3
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Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 5
Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 6
Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 7
Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 8
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Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 10
Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 1
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 2
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 3
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 4
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 5
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 6
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 7
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 8
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 9
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 10
  • Набор слайдов Godox AK-S05 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
790 руб.  1 260 руб. 

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В наличии
Код товара: 675410
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор слайдов Godox AK-S05
790 руб. -37%
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Аксессуар
Особенности
совместимость с фотокамерами: Canon, Fujifilm, Konica Minolta, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Набор слайдов Godox AK-S05

Аксессуары для оптических приборов Godox включают в себя разнообразные модификаторы света, крепления, фильтры и другие компоненты, которые позволят настроить освещение и оборудование под конкретные условия съёмки, добившись профессонального качества кадров с минимальными усилиями.

Отзывы о товаре Набор слайдов Godox AK-S05




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Аксессуар
Особенности
совместимость с фотокамерами: Canon, Fujifilm, Konica Minolta, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для оптических приборов Godox включают в себя разнообразные модификаторы света, крепления, фильтры и другие компоненты, которые позволят настроить освещение и оборудование под конкретные условия съёмки, добившись профессонального качества кадров с минимальными усилиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор слайдов Godox AK-S05 - по цене 790 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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