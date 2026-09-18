Набор микропрепаратов Микромед №24
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Характеристики
Описание товара Набор микропрепаратов Микромед №24
Набор готовых препаратов для проведения исследований на учебном биологическом микроскопе проходящего света. Для дошкольного и младшего школьного возраста. Набор состоит из 6 стекол. На каждом стекле по 4 микропрепарата. Микропрепараты безопасны для ребенка - стекла запаяны в пленку. Микропрепараты разделены на темы: Шерсть животных (мыши, зайца, собаки и овцы). Срезы частей растении (стебель арахиса, лист фикуса, кожица лука и чешуйки шефердии серебристой). Части насекомых (брюшко пчелы, лапка пчелы, крыло саранчи, ножка мухи). Материалы (цветные нити, бумага, отпечаток пальца, шёлк). Пыльца и споры растений (пыльца лилии, пыльца сосны, пыльца полевого хвоща, споры папоротника). Насекомые и ракообразные (тля, муравей, яйца креветки, дафния).
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