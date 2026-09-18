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Набор микропрепаратов Микромед №24 купить с доставкой в Москве
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Набор микропрепаратов Микромед №24

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Набор микропрепаратов Микромед №24 - фото 1
Набор микропрепаратов Микромед №24 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
  • Набор микропрепаратов Микромед №24 - фото 1
  • Набор микропрепаратов Микромед №24 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314334
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
для исследований требуется биологический микроскоп с увеличением от 40 крат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х6
Вес, г.
200

Описание товара Набор микропрепаратов Микромед №24

Набор готовых препаратов для проведения исследований на учебном биологическом микроскопе проходящего света. Для дошкольного и младшего школьного возраста. Набор состоит из 6 стекол. На каждом стекле по 4 микропрепарата. Микропрепараты безопасны для ребенка - стекла запаяны в пленку. Микропрепараты разделены на темы: Шерсть животных (мыши, зайца, собаки и овцы). Срезы частей растении (стебель арахиса, лист фикуса, кожица лука и чешуйки шефердии серебристой). Части насекомых (брюшко пчелы, лапка пчелы, крыло саранчи, ножка мухи). Материалы (цветные нити, бумага, отпечаток пальца, шёлк). Пыльца и споры растений (пыльца лилии, пыльца сосны, пыльца полевого хвоща, споры папоротника). Насекомые и ракообразные (тля, муравей, яйца креветки, дафния).

Отзывы о товаре Набор микропрепаратов Микромед №24




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
для исследований требуется биологический микроскоп с увеличением от 40 крат
Страна производитель
Китай
Описание
Набор готовых препаратов для проведения исследований на учебном биологическом микроскопе проходящего света. Для дошкольного и младшего школьного возраста. Набор состоит из 6 стекол. На каждом стекле по 4 микропрепарата. Микропрепараты безопасны для ребенка - стекла запаяны в пленку. Микропрепараты разделены на темы: Шерсть животных (мыши, зайца, собаки и овцы). Срезы частей растении (стебель арахиса, лист фикуса, кожица лука и чешуйки шефердии серебристой). Части насекомых (брюшко пчелы, лапка пчелы, крыло саранчи, ножка мухи). Материалы (цветные нити, бумага, отпечаток пальца, шёлк). Пыльца и споры растений (пыльца лилии, пыльца сосны, пыльца полевого хвоща, споры папоротника). Насекомые и ракообразные (тля, муравей, яйца креветки, дафния).
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Доставка
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