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Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный купить с доставкой в Москве
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Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный

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Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный - фото 1
Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный - фото 2
Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный - фото 1
  • Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный - фото 2
  • Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282883
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Адаптер
Особенности
Для смартфонов с шириной корпуса 55–102 мм, для окуляров с внешним диаметром 25–50 мм, кольцо фиксации, держатель с мягкой накладкой для смартфона, 3 отверстия с резьбой 1/4.
Размеры в упаковке, см
14х9х4
Вес, г.
110

Описание товара Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный

Адаптер для смартфона Микмед Veber EA 46 окулярный 26953 применяется для установки смартфона на окуляр оптического прибора (бинокля, телескопа, зрительной трубы, монокуляра). Пригодится при фиксировании наблюдаемого изображения или его транслирования в режиме стриминга. Конструкция выполнена из прочного пластика. Кольцо с кулачковым зажимом для крепления адаптера подходит для окуляров с внешним диаметром 25-50 мм. В держатель для смартфона можно установить устройство с шириной корпуса 55-102 мм. Ширину держателя легко регулировать при помощи стального винта. Благодаря отверстию с резьбой 1/4" адаптер устанавливается на штатив.

Отзывы о товаре Адаптер для смартфона Veber EA 46 окулярный




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Адаптер
Особенности
Для смартфонов с шириной корпуса 55–102 мм, для окуляров с внешним диаметром 25–50 мм, кольцо фиксации, держатель с мягкой накладкой для смартфона, 3 отверстия с резьбой 1/4.
Описание
Адаптер для смартфона Микмед Veber EA 46 окулярный 26953 применяется для установки смартфона на окуляр оптического прибора (бинокля, телескопа, зрительной трубы, монокуляра). Пригодится при фиксировании наблюдаемого изображения или его транслирования в режиме стриминга. Конструкция выполнена из прочного пластика. Кольцо с кулачковым зажимом для крепления адаптера подходит для окуляров с внешним диаметром 25-50 мм. В держатель для смартфона можно установить устройство с шириной корпуса 55-102 мм. Ширину держателя легко регулировать при помощи стального винта. Благодаря отверстию с резьбой 1/4" адаптер устанавливается на штатив.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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